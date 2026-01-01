Основные места съемок сериала Скорая помощь
- Чикаго, штат Иллинойс, США
- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
- Международный аэропорт Онтарио — 2900 E. Airport Drive, Калифорния, США
- Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Сухое озеро Эль-Мираж, Калифорния, США
- Павильон 3, студия Warner Bros., 4000 бульвар Уорнера, Бербанк, Калифорния, США
- «Мексиканская улица», съёмочная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- «Нью-Йорк-стрит», студия Warner Bros. в Бербанке — бульвар Уорнер, 4000, Бербанк, Калифорния, США
- Павильон 2, студия Warner Bros. в Бёрбанке — 4000 Уорнер-бульвар, Калифорния, США
- Павильон 11, студия Warner Bros., 4000 бульвар Уорнера, Бербанк, Калифорния, США