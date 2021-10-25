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Алекс Кингстон

Alex Kingston
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Alex Kingston
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Дата рождения
11 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Эпсом, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Личные связи
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
были в отношениях
Биография Алекс Кингстон

Александра Элизабет Кингстон родилась 11 марта 1963 года в Эпсоме в Великобритании. Уже с пяти лет Алекс участвовала в спектаклях и мечтала стать актрисой. После окончания Королевской академии драматического искусства она была принята в Королевскую шекспировскую труппу и выступала на сценах разных театров Лондона, став востребованной театральной актрисой.

Телевизионная карьера Алекс началась, когда ей было пятнадцать лет: она исполнила небольшую роль в сериале «Грэндж-Хилл». Свою первую главную роль она получила в 1996 году, сыграв в мини-сериале «Успехи и неудачи Молл Фландерс». Уже спустя год к актрисе пришла мировая популярность: она появилась в роли хирурга Элизабет Кордэй в сериале «Скорая помощь». Актерский талант и яркая внешность Алекс сделали ее героиню запоминающейся и любимой зрителями.

Во время обучения актёрскому мастерству Алекс познакомилась с Рэйфом Файнсом. После десяти лет отношений они вступили в официальный брак в 1993 году, однако через пять лет семья распалась. В 1997 году актриса стала встречаться с немецким журналистом Флорианом Хертелем, от которого в 2001 году родила дочь. Спустя одиннадцать лет отношений пара рассталась. С 2010 года Алекс счастлива в браке с продюсером Джонатаном Стэмпом.

Интересные факты о Алекс Кингстон
  • У Алекс есть оранжевый пояс по дзюдо.
  • Дочь героини Алекс в сериале «Скорая помощь» играет ее биологическая дочь Саломея.
  • Актриса свободно говорит по-немецки.
  • Со своим вторым мужем актриса познакомилась на свидании вслепую, которое устроили их общие друзья.
  • У Алекс есть две младшие сестры.
  • Известный немецкий актёр Вальтер Реннайзен является дядей Алекс по материнской линии.
  • Алекс Кингстон озвучивала свою героиню из сериала «Доктор Кто» в одноименной видеоигре, вышедшей в 2012 году.
  • Актриса пробовалась на роль в сериал «Отчаянные домохозяйки».
Фильмография Алекс Кингстон
Макбет
Макбет
спектакль, драма 2013, Великобритания
8.0
Как сумасшедший
Как сумасшедший
драма, мелодрама 2011, США
7.0
Бен Гур
Бен Гур
боевик, приключения, драма 2010, Германия / Испания / Канада / США
6.0
Королева против Рима
Королева против Рима
2003, Великобритания / Румыния
5.0
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25 октября 2021 12:54
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Связи
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс Ralph Fiennes
были в отношениях
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