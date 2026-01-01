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Актёры 2 сезона сериала «Элементарно» (2013)

Актеры сериала «Элементарно» Вся информация о сериале
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller
Sherlock Holmes Люси Лью
Люси Лью Lucy Liu
Dr. Joan Watson
Джон Майкл Хилл Jon Michael Hill
Detective Marcus Bell Эйдан Куинн
Эйдан Куинн Aidan Quinn
Талия Балсам Talia Balsam
Элизабет Марвел
Элизабет Марвел Elizabeth Marvel
Эшли Эткинсон Ashlie Atkinson
Кристиан Кэмпбелл Christian Campbell
Шон Пертуи
Шон Пертуи Sean Pertwee
Линн Коллинз
Линн Коллинз Lynn Collins
Хезер Бернс Heather Burns
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант Garret Dillahunt
Натали Дормер
Натали Дормер Natalie Dormer
Лаура Бенанти
Лаура Бенанти Laura Benanti
Трой Гэрити
Трой Гэрити Troy Garity
Мэтер Зикел
Мэтер Зикел Mather Zickel
Питер Герети Peter Gerety
Алекса Палладино
Алекса Палладино Aleksa Palladino
Рис Иванс
Рис Иванс Rhys Ifans
Брюс Олтмен
Брюс Олтмен Bruce Altman
Ато Эссандо
Ато Эссандо Ato Essandoh
Ральф Браун
Ральф Браун Ralph Brown
Рон Канада Ron Canada
Сара Уинтер
Сара Уинтер Sarah Wynter
Кристофер Бауэр
Кристофер Бауэр Chris Bauer
Роджер Рис Roger Rees
Джереми Шамос
Джереми Шамос Jeremy Shamos
Билл Ирвин
Билл Ирвин Bill Irwin
Даниэль Николет
Даниэль Николет Danielle Nicolet
Стефен Тайрон Уильямс Stephen Tyrone Williams
Скотт Коэн
Скотт Коэн Scott Cohen
Рональд Гаттмен Ronald Guttman
Джереми Дэвидсон Jeremy Davidson
Фаран Таир Faran Tahir
Роберт Стэнтон
Роберт Стэнтон Robert Stanton
Оливия д’Або
Оливия д’Або Olivia d'Abo
Майкл Гэстон
Майкл Гэстон Michael Gaston
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон Frankie Faison
Винсент Куратола
Винсент Куратола Vincent Curatola
Джереми Джордан
Джереми Джордан Jeremy Jordan
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер William Sadler
Кара Буоно
Кара Буоно Cara Buono
Тим Гини
Тим Гини Tim Guinee
Джим Нортон
Джим Нортон Jim Norton
Майк Старр Mike Starr
Шири Эпплби
Шири Эпплби Shiri Appleby
Ричард Мазур Richard Masur
Джудит Айви Judith Ivey
Маргарет Колин
Маргарет Колин Margaret Colin
Гленн Фицджеральд Glenn Fitzgerald
Эрик Шеффер Стивенс Eric Sheffer Stevens
Филлис Соммервиль
Филлис Соммервиль Phyllis Somerville
Эмили Бергл
Эмили Бергл Emily Bergl
Билл Сейдж
Билл Сейдж Bill Sage
Руфус Райт Rufus Wright
Дэнни Мастроджорджо
Дэнни Мастроджорджо Danny Mastrogiorgio
Эндрю Ховард
Эндрю Ховард Andrew Howard
Джеймс Мартинес
Джеймс Мартинес James Martinez
Тед Кинг Ted King
Генри Любатти Henri Lubatti
Maggie Lacey
Сэмюэл Х. Ливайн Samuel H. Levine
Т. Райдер Смит T. Ryder Smith
Кэйси Биггс Casey Biggs
Кертис МакКлэрин Curtis McClarin
Сара Голдберг
Сара Голдберг Sarah Goldberg
Джордан Лэйдж Jordan Lage
Тим МакМаллен Tim McMullan
Майкл Медейрос Michael Medeiros
Gretchen Egolf
Сьюзан Пурфар
Сьюзан Пурфар Susan Pourfar
Дэнни МакКарти Danny McCarthy
Нассер Фэрис Nasser Faris
Рич Соммер
Рич Соммер Rich Sommer
Шон Нельсон Sean Nelson
Джонно Робертс Jonno Roberts
Джордан Гелбер Jordan Gelber
Ноэль Бек Noelle Beck
Кэтлин Чэлфэнт Kathleen Chalfant
Christopher Fitzgerald
Рэйчел Пикап Rachel Pickup
John Owens
Венди Хупес Wendy Hoopes
Джэми Харольд Jamie Harrold
Уасс М. Стивенс
Уасс М. Стивенс Wass Stevens
Питер Хэрман
Питер Хэрман Peter Hermann
Закари Бут
Закари Бут Zachary Booth
Джош Салатин
Джош Салатин Josh Salatin
Винченцо Амато
Винченцо Амато Vincenzo Amato
Джо Форбрич Joe Forbrich
Халил Кейн Khalil Kain
Paul Fitzgerald
Джейн Александр Jane Alexander
Маркус Каллендер
Маркус Каллендер Marcus Callender
Армандо Риско
Армандо Риско Armando Riesco
Christina Jackson
Брайан Редди Brian Reddy
Питер МакРобби Peter McRobbie
Орла Кэссиди
Орла Кэссиди Orlagh Cassidy
Ванесса Аспильяга
Ванесса Аспильяга Vanessa Aspillaga
Фульвио Чечере Fulvio Cecere
Патрик Керр Patrick Kerr
Dennis Flanagan
Аарон Шварц Aaron Schwartz
Бхавеш Пател Bhavesh Patel
Charlotte Maier
Eric T. Miller
Киша Шарп Keesha Sharp
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