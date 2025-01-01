Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Легенды завтрашнего дня Цитаты

Цитаты из сериала Легенды завтрашнего дня

Leonard Snart Это не первый раз, когда я сбегаю из тюрьмы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vandal Savage Кто ты такой, чтобы противостоять мне, Вандал Сэвидж, разрушитель империй!
Leonard Snart Леонард Снарт, грабитель банкоматов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после приема лингвистической добавки]
Ray Palmer Теперь я говорю по-русски, разве нет?
Leonard Snart Теперь ты раздражаешь на нескольких языках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джефферсон 'Джакс' Джексон Ты о чём-нибудь думаешь, кроме себя?
Леонард Снарт Да. О деньгах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рип Хантер В 2166 году безмерный тиран по имени Вандал Савидж завоевал мир и убил мою жену и ребенка. Я собрал элитную команду, чтобы преследовать его через время и остановить его восхождение к власти. К сожалению, мой план противоречит воле тела, которому я поклялся в верности: Лордам Времени. В будущем мои друзья могут не быть героями, но если мы добьемся успеха, они будут remembered как легенды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rip Hunter Я видел, как падают стальные мужчины и темные рыцари, и даже в таких случаях я выполнял свою миссию, что бы ни происходило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[интро ко 2 сезону]
Др. Мартин Стайн Мастера Времени были организацией, отвечающей за защиту истории от сбежавших путешественников во времени, но они были уничтожены. Под руководством Рипа Хантера мы взяли на себя их миссию. Сара Ланс, бывший член Лиги Убийц; доктор Рэймонд Палмер, Атом; поджигатель Мик Рори; и Файерсторм, объединённая суперфорка Джефферсона Джексона и меня, Мартина Стайна. Мы единственные, кто остался, чтобы защищать историю. Мы Легенды Завтрашнего Дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше