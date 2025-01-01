В 2166 году безмерный тиран по имени Вандал Савидж завоевал мир и убил мою жену и ребенка. Я собрал элитную команду, чтобы преследовать его через время и остановить его восхождение к власти. К сожалению, мой план противоречит воле тела, которому я поклялся в верности: Лордам Времени. В будущем мои друзья могут не быть героями, но если мы добьемся успеха, они будут remembered как легенды.