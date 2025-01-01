Рип ХантерВ 2166 году безмерный тиран по имени Вандал Савидж завоевал мир и убил мою жену и ребенка. Я собрал элитную команду, чтобы преследовать его через время и остановить его восхождение к власти. К сожалению, мой план противоречит воле тела, которому я поклялся в верности: Лордам Времени. В будущем мои друзья могут не быть героями, но если мы добьемся успеха, они будут remembered как легенды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rip HunterЯ видел, как падают стальные мужчины и темные рыцари, и даже в таких случаях я выполнял свою миссию, что бы ни происходило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[интро ко 2 сезону]
Др. Мартин СтайнМастера Времени были организацией, отвечающей за защиту истории от сбежавших путешественников во времени, но они были уничтожены. Под руководством Рипа Хантера мы взяли на себя их миссию. Сара Ланс, бывший член Лиги Убийц; доктор Рэймонд Палмер, Атом; поджигатель Мик Рори; и Файерсторм, объединённая суперфорка Джефферсона Джексона и меня, Мартина Стайна. Мы единственные, кто остался, чтобы защищать историю. Мы Легенды Завтрашнего Дня.