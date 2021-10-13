Оповещения от Киноафиши
Легенды завтрашнего дня 2016 - 2022, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Легенды завтрашнего дня
DC's Legends of Tomorrow 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Легенды завтрашнего дня»

В 7 сезоне сериала «Легенды завтрашнего дня» история о путешественнике во времени Рипе Хантере и собранной им команде продолжится. Героям нужно повлиять на ужасающие события, которые могут в скором времени произойти с планетой. Они отразятся на существовании всего человечества. Предыдущий сезон оказался богат на события. «Вейврайдер» продолжит заниматься привычным делом, то есть перемещаться во времени. Экипаж отправился на встречу очередному приключению, а Легенды столкнулись с настоящим предательством.

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 16 голосов
6.7 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Легенды завтрашнего дня»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пуля блондинки The Bullet Blondes
Сезон 7 Серия 1
13 октября 2021
Жажда скорости The Need For Speed
Сезон 7 Серия 2
20 октября 2021
Программная ошибка WVRDR_ERROR_100 [Oest-of-th3-Gs.gid30n] NotFound
Сезон 7 Серия 3
27 октября 2021
За этим стоит спикизи Speakeasy Does It
Сезон 7 Серия 4
3 ноября 2021
Это безумный, безумный, безумный, безумный ученый It's a Mad, Mad, Mad, Mad Scientist
Сезон 7 Серия 5
10 ноября 2021
Бог Туалета Deus Ex Latrina
Сезон 7 Серия 6
17 ноября 2021
Место женщины - на войне! A Woman's Place is in the War Effort!
Сезон 7 Серия 7
24 ноября 2021
Параноидальный андроид Paranoid Android
Сезон 7 Серия 8
12 января 2022
Наименьший общий знаменатель Lowest Common Denominator
Сезон 7 Серия 9
19 января 2022
Неподвижная точка The Fixed Point
Сезон 7 Серия 10
26 января 2022
Ярость против системы Rage Against the Machines
Сезон 7 Серия 11
2 февраля 2022
Слишком законно, чтобы уйти Too Legit to Quit
Сезон 7 Серия 12
23 февраля 2022
Сбитый С Ног, Обрюхатевший Knocked Down, Knocked Up
Сезон 7 Серия 13
2 марта 2022
