«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828

Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»

Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами

Арагорна и Арвен заменят: Владимир и Аня сыграют короля и принцессу эльфов в спин-оффе «Властелина колец»

8 марта отгремело, а настроение осталось: вспомните 5 фильмов СССР про великих женщин по кадру (тест)

«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе

На «России» выходит сериал о войне Долгоруких: Краб из «Лихих», Устюгов, Балуев и звезда «Ландышей» сойдутся в «Князе Андрее»

Шибанов и Брагин покидают Петербург: горячие спойлеру к 7-му сезону «Первому отдела» — герои не задержатся дома

В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки

Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы