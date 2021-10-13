В 7 сезоне сериала «Легенды завтрашнего дня» история о путешественнике во времени Рипе Хантере и собранной им команде продолжится. Героям нужно повлиять на ужасающие события, которые могут в скором времени произойти с планетой. Они отразятся на существовании всего человечества. Предыдущий сезон оказался богат на события. «Вейврайдер» продолжит заниматься привычным делом, то есть перемещаться во времени. Экипаж отправился на встречу очередному приключению, а Легенды столкнулись с настоящим предательством.