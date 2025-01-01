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Лучшие сериалы про мир будущего

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Киллербот
Киллербот
боевик, фантастика 2025, США
0.0
Санни
Санни
драма, комедия 2024, США
0.0
Подростки в космосе
Подростки в космосе
фантастика 2024, Россия
0.0
Я и завтра
Я и завтра
драма, фантастика, приключения 2024, Таиланд
0.0
Одни из нас
Одни из нас
драма, боевик, ужасы 2023, США
7.0
Кибердеревня
Кибердеревня
комедия, фантастика 2023, Россия
0.0
Периферийные устройства
Периферийные устройства
драма, фантастика 2022, США
0.0
Основание
Основание
драма, фантастика 2021, США
0.0
Станция одиннадцать
Станция одиннадцать
драма, фантастика, триллер, детектив 2021, США
0.0
Загрузка
Загрузка
комедия, фантастика, детектив 2020, США
8.0
Авеню 5
Авеню 5
комедия, фантастика 2020, США
5.0
Программисты
Программисты
драма, фантастика, детектив 2020, США/Великобритания
6.0
Дивный новый мир
Дивный новый мир
драма, фантастика 2020, США
6.0
Воспитанные волками
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер 2020, США
0.0
Утопия
Утопия
фантастика, боевик, триллер 2020, США
0.0
Видеть
Видеть
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.0
Пришельцы из прошлого
Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика 2019, Норвегия
7.0
Общее дело
Общее дело
драма, триллер 2019, Австралия
0.0
Видоизмененный углерод
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.0
Лучше, чем люди
Лучше, чем люди
драма, фантастика 2018, Россия
7.0
Рассказ служанки
Рассказ служанки
драма, фантастика 2017, США
8.0
Тьма
Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
7.0
Мир дикого запада
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
8.0
Легенды завтрашнего дня
Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.0
Путешественники
Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.0
Люди
Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
6.0
Пространство
Пространство
фантастика, триллер, детектив 2015, США
7.0
Почти человек
Почти человек
драма, криминал, фантастика 2013, США
7.0
Люди будущего
Люди будущего
боевик, фантастика 2013, США
0.0
Черное зеркало
Черное зеркало
драма, фантастика, триллер 2011, США
8.0
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Сериалы про будущее предлагают увлекательные футуристические сюжеты и новаторские технологии, что позволяет зрителям окунуться в увлекательный мир научной фантастики. Они также могут провоцировать размышления о возможных сценариях развития человечества, вызывая интерес к прогнозам и тенденциям в области технологий и общественных изменений. Кроме того, сериалы про будущее демонстрируют современные проблемы через призму фантастического сюжета, что позволяет задуматься о влиянии современных тенденций на будущее человечества.

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