Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Легенды завтрашнего дня
Новости
Новости о сериале «Легенды завтрашнего дня»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Цитаты
Новости о сериале «Легенды завтрашнего дня»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
На этой неделе стриминги предлагают создать клона, поддаться желанию влюбиться, встать на защиту угнетенных и переехать на Луну.
Написать
17 февраля 2023 15:00
Джеймс Ганн обещает фанатам DC создать «величайшую из когда-либо рассказанных историй»
Новый архитектор киновселенной намерен прислушиваться к поклонникам.
Написать
7 ноября 2022 12:38
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Киноафиша собрала 10 сериалов про мутантов, волшебников и целые команды супергероев, которые, как и Люди Икс, сражаются со злом.
Написать
6 июня 2022 19:00
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
В эфире остаются «Флэш», «Супермен и Лоис» и «Старгерл».
Написать
2 мая 2022 13:02
Вентворт Миллер вернется к роли Капитана Холода в сотом эпизоде «Легенд завтрашнего дня»
Леонард Снарт будет показан в ретроспективной серии, посвященной истории вселенной сериала.
Написать
7 октября 2021 15:08
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667