В 3 сезоне сериала «Дэйв» рэпер-неудачник продолжает доказывать всему миру, что он – новая музыкальная легенда. Дэйв и его банда отправляются в долгожданное первое турне. Одна из крупнейших остановок в поездке – Техас. Но Дэйв и представить себе не может, что здесь его ждет не только концерт, но и судьбоносная встреча с лучшей на свете девушкой. Вот только понравится ли он ей так же сильно, как она ему? Затем на пути его ждут родной город Филадельфия, полный романтических воспоминаний и ностальгии, и Атланта. Здесь неожиданная встреча с Риком Россом вызывает цепную реакцию, требующую полного внимания Дэйва.