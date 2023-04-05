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Дэйв 2020 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Дэйв
Киноафиша Сериалы Дэйв Сезоны Сезон 3

DAVE
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дэйв»

В 3 сезоне сериала «Дэйв» рэпер-неудачник продолжает доказывать всему миру, что он – новая музыкальная легенда. Дэйв и его банда отправляются в долгожданное первое турне. Одна из крупнейших остановок в поездке – Техас. Но Дэйв и представить себе не может, что здесь его ждет не только концерт, но и судьбоносная встреча с лучшей на свете девушкой. Вот только понравится ли он ей так же сильно, как она ему? Затем на пути его ждут родной город Филадельфия, полный романтических воспоминаний и ностальгии, и Атланта. Здесь неожиданная встреча с Риком Россом вызывает цепную реакцию, требующую полного внимания Дэйва.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Дэйв График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Техас Texas
Сезон 3 Серия 1
5 апреля 2023
Харрисон Авеню Harrison Ave
Сезон 3 Серия 2
5 апреля 2023
Слухи Hearsay
Сезон 3 Серия 3
12 апреля 2023
Висконсин Wisconsin
Сезон 3 Серия 4
19 апреля 2023
Шторм The Storm
Сезон 3 Серия 5
26 апреля 2023
#РИПЛилДики #RIPLilDicky
Сезон 3 Серия 6
3 мая 2023
День перерождения Rebirthday
Сезон 3 Серия 7
10 мая 2023
Институт костюма Met Gala
Сезон 3 Серия 8
17 мая 2023
Девушка мечты Dream Girl
Сезон 3 Серия 9
24 мая 2023
В поисках любви Looking for Love
Сезон 3 Серия 10
31 мая 2023
График выхода всех сериалов
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