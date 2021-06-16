Во 2 сезоне сериала «Дэйв» в центре событий вновь оказывается молодой невротик по имени Дэйв. Вот уже несколько лет парень упорно пытается построить музыкальную карьеру в жанре хип-хопа. Ситуация усложняется тем, что никто из близких и родных главного героя не верит в его талант. Однако Дэйв намерен во что бы то ни стало доказать всем, что он заслуживает всемирного признания. В новых эпизодах главный герой выпускает ролик, который почти моментально становится вирусным. Однако волею судьбы это видео вызывает международный резонанс, и теперь Дэйву необходимо разобраться с последствиями своих действий.