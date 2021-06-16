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Дэйв 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дэйв
Киноафиша Сериалы Дэйв Сезоны Сезон 2

DAVE
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дэйв»

Во 2 сезоне сериала «Дэйв» в центре событий вновь оказывается молодой невротик по имени Дэйв. Вот уже несколько лет парень упорно пытается построить музыкальную карьеру в жанре хип-хопа. Ситуация усложняется тем, что никто из близких и родных главного героя не верит в его талант. Однако Дэйв намерен во что бы то ни стало доказать всем, что он заслуживает всемирного признания. В новых эпизодах главный герой выпускает ролик, который почти моментально становится вирусным. Однако волею судьбы это видео вызывает международный резонанс, и теперь Дэйву необходимо разобраться с последствиями своих действий.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Дэйв График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Международный гусак International Gander
Сезон 2 Серия 1
16 июня 2021
Беспокойный Antsy
Сезон 2 Серия 2
16 июня 2021
Наблюдатель The Observer
Сезон 2 Серия 3
23 июня 2021
Карим Абдул-Джаббар Kareem Abdul-Jabbar
Сезон 2 Серия 4
30 июня 2021
Бар-Мицва Bar Mitzvah
Сезон 2 Серия 5
7 июля 2021
Кто-нибудь, встречайтесь со мной Somebody Date Me
Сезон 2 Серия 6
14 июля 2021
Рекламщик Ad Man
Сезон 2 Серия 7
21 июля 2021
Отягощения The Burds
Сезон 2 Серия 8
28 июля 2021
Просветленный Дэйв Enlightened Dave
Сезон 2 Серия 9
4 августа 2021
Дэйв Dave
Сезон 2 Серия 10
11 августа 2021
График выхода всех сериалов
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