В 1 сезоне сериала «Дэйв» в центре событий находится молодой невротик по имени Дэйв. Всю свою жизнь он провел где-то на окраинах большого города, ничем особо не занимаясь. Впрочем, в глубине души главный герой уверен, что его звездный час еще впереди и когда-нибудь он обязательно станет великим рэпером. Но для начала Дэйву необходимо убедить в своем таланте собственных родственников и друзей, которые явно не разделяют его светлых надежд на будущее. Их недоверие и скепсис сильно ранят главного героя, ведь он-то уверен в собственном успехе.