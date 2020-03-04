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Дэйв 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дэйв
Киноафиша Сериалы Дэйв Сезоны Сезон 1

DAVE
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дэйв»

В 1 сезоне сериала «Дэйв» в центре событий находится молодой невротик по имени Дэйв. Всю свою жизнь он провел где-то на окраинах большого города, ничем особо не занимаясь. Впрочем, в глубине души главный герой уверен, что его звездный час еще впереди и когда-нибудь он обязательно станет великим рэпером. Но для начала Дэйву необходимо убедить в своем таланте собственных родственников и друзей, которые явно не разделяют его светлых надежд на будущее. Их недоверие и скепсис сильно ранят главного героя, ведь он-то уверен в собственном успехе.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Дэйв График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Гусак The Gander
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2020
Дэйв первый Dave's First
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2020
Гипоспадия Hypospadias
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2020
Кто-то... Somebody...
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2020
Хайпмен Hype Man
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2020
Шоу талантов Talent Shows
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2020
Какое дерево ты носишь? What Wood You Wear?
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2020
ПИБЕ PIBE
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2020
Тост Элли Ally's Toast
Сезон 1 Серия 9
22 апреля 2020
Тюрьма Jail
Сезон 1 Серия 10
29 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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