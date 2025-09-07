Меню
Сериалы
Тьма
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
7 сентября 2025 08:56
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Пока Netflix бережно монтирует последние серии, не сидите без дела.
4 августа 2025 09:25
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
21 июля 2025 12:19
Во всем мире «Тьму» обожают, а «Грань» забыли: а ведь в сериале нет минусов хита Netflix
Научно-фантастический сериал, в котором есть место юмору и серьезным темам.
11 комментариев
6 марта 2025 17:38
Один в один передают дух «Тьмы»: 2 фильма и 4 сериала для тех, кто скучает по великому сериалу Netflix (есть и русский проект)
Идеально для тех, кто любит стильный Sci-Fi, детектив и мрачные драмы.
4 марта 2025 19:05
«Мы — идеальная пара. Никому не верь»: главная трагедия «Тьмы» — почему Йонас и Марта не смогли быть вместе?
Этот момент зрители не простили шоураннерам до сих пор.
2 марта 2025 16:59
На лицо ужасный, добрый ли внутри? Кем на самом деле оказался главный злодей «Тьмы» от Netflix
Как говорил классик: «у мечты моей много врагов, самый главный из них хмуро смотрит из зеркала».
26 февраля 2025 18:07
Находили с выжженными глазами: зачем в «Тьме» от Netflix похищали детей
Расследование этих жестоких преступлений отразилось на многих семьях.
26 февраля 2025 08:56
Смотрели миллионы, поняли единицы: в чем на самом деле смысл великого сериала «Тьма» (простыми словами)
В таймлайнах и сложных терминах можно запутаться — попытаемся объяснить на пальцах.
5 комментариев
25 февраля 2025 15:42
«Главный Sci-Fi десятилетия»: большинство даже не видело самый недооцененный сериал Netflix
У сериала низкий порог вхождения из-за сложной на первый взгляд темы.
4 комментария
24 февраля 2025 09:25
Маньяк охотится на девочек: Premier выпустят свою версию «Трассы» со звездой «Аноры»
Новинка обречена на успех среди фанатов тру-крайма.
22 февраля 2025 15:42
«Настоящий детектив» с Макконахи смотрели миллионы, а эти 3 отличных детектива незаслуженно остались в стороне
Особенно жестоко в них поступают с детьми и женщинами.
11 ноября 2024 14:20
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
