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Киноафиша Сериалы Тьма Актеры и роли

Актеры сериала «Тьма»

Актеры сериала «Тьма» Вся информация о сериале
Марк Вашке
Марк Вашке Mark Waschke
Noah Антье Трауэ
Антье Трауэ Antje Traue
Agnes Nielsen Сандра Боргманн
Сандра Боргманн Sandra Borgmann
Elisabeth Doppler 2053 Сильвестр Грот
Сильвестр Грот Sylvester Groth
Investigator Clausen Питер Бенедикт
Питер Бенедикт Peter Benedict
Aleksander Tiedemann Нина Кронягер
Нина Кронягер Nina Kronjäger
Female Stranger Анатоль Таубман
Анатоль Таубман Anatole Taubman
Bernd Doppler 1953 Луис Хофманн
Луис Хофманн Louis Hofmann
Jonas Kahnwald Йордис Трибель
Йордис Трибель Jördis Triebel
Katharina Nielsen Штефан Кампвирт
Штефан Кампвирт Stephan Kampwirth
Peter Doppler Андреас Пичман
Андреас Пичман Andreas Pietschmann
The Stranger Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи Oliver Masucci
Ulrich Nielsen Себастьян Хюльк
Себастьян Хюльк Sebastian Hülk
Egon Tiedemann 1953 Себастьян Рудольф
Себастьян Рудольф Sebastian Rudolph
Michael Kahnwald Франц Хартвиг
Франц Хартвиг Franz Hartwig
Police Chief Martin Döhring Каролина Эйхгорн
Каролина Эйхгорн Karoline Eichhorn
Charlotte Doppler
Майя Шёне Maja Schöne
Hannah Kahnwald
Лиза Викари
Лиза Викари Lisa Vicari
Martha Nielsen
Мориц Ян Moritz Jahn
Magnus Nielsen
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