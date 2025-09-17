Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Тьма Новости

Новости о сериале «Тьма»

Новости о сериале «Тьма» Вся информация о сериале
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени Что, если бы вы могли стать свидетелем великих исторических событий или заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу? Рассказываем о семи увлекательных сериалах и фильмах, герои которых путешествуют по разным эпохам.  
Написать
17 сентября 2025 15:33
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках Уютный фасад одноэтажных городков часто скрывает опасные преступления и мистические события. К выходу нового сериального хита «Воскрешение» вспоминаем телепроекты, где приветливые окраины оказываются местом для жутких паранормальностей.
Написать
18 августа 2025 13:49
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе. 
Написать
18 октября 2023 11:13
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» На этой неделе стриминги предлагают бросить вызов австрийскому двору, исследовать таинственный корабль, разобрать по полочкам неудачный брак и нырнуть в страну снов с Джейсоном Момоа.  
Написать
18 ноября 2022 15:00
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Всему виной паралелльные миры, путешествия во времени и убийцы.
Написать
5 ноября 2022 18:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.  
Написать
1 ноября 2022 12:00
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Кино о людях, которые вынуждены проживать один день снова и снова.
Написать
20 октября 2022 12:00
Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix
Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix Сериал «Очень странные дела» о приключениях подростков в вымышленном американском городке 80-х произвёл настоящий фурор и возродил массовый интерес к мистическим сериалам. Однако не одними «Странными делами» едины: мы расскажем вам ещё о восьми сериалах Netflix для тех, кто обожает мистику и загадки.
Написать
12 июля 2021 19:33
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову Тем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.
Написать
12 марта 2021 18:31
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
Написать
8 февраля 2021 18:27
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше