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Очень странные дела: Истории из 85-го
Очень странные дела: Истории из 85-го (2026 - …)
Stranger Things: Tales From '85
18+
аниме
Год выпуска
2026
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Netflix
О чем сериал
Анимационный сериал по вселенной сериала "Очень странные дела".
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В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
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