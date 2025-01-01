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Киноафиша Сериалы Очень странные дела: Истории из 85-го

Очень странные дела: Истории из 85-го (2026 - …)

Stranger Things: Tales From '85 18+
Год выпуска 2026
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix

О чем сериал

Анимационный сериал по вселенной сериала "Очень странные дела".

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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