Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Награды и номинации «Коломбо»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1973
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Лучшая драма
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming for a Series
Победитель
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Single Episode of a Comedy, Drama or Limited Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Single Episode of a Comedy, Drama or Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Best Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Победитель
Best Lead Actor in a Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Drama
Победитель
Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Drama
Победитель
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Победитель
Outstanding New Series
Номинант
Outstanding Series - Drama
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Drama
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Drama
Номинант
Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Номинант
Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Film Editing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Drama Series - Continuing
Номинант
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama Series - Continuing)
Номинант
Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Drama
Номинант
Outstanding Achievement in Costume Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
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