После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло

Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона

Папа-Котя в «Трех котах» балует котят печеньем по особому рецепту: готовить всего 15 минут, а сметают со стола моментально

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?

Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?

«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

5 детективов из прошлого, которые стерлись из памяти — а сейчас эти шедевры можно пересмотреть, будто впервые

Когда «Первый отдел» закончился, а Колесников нужен срочно: в этом детективе НТВ всего 4 серии и никакого мрачняка

За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)