Киноафиша Сериалы Коломбо Места съёмок

Места и даты съемок сериала Коломбо

Основные места съемок сериала Коломбо

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Слоун-сквер, Лондон, Англия, Великобритания
  • Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Тауэр-Бридж-роуд, Лондон, Англия, Великобритания
  • Тауэрский мост, ул. Тауэр-Бридж-Роуд, Лондон, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
  • Бродвей, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Белгрейвия, Вестминстер, Большой Лондон, Великобритания

Где снимали известные сцены

Студия
Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
