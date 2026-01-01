Основные места съемок сериала Коломбо
- Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Лондон, Англия, Великобритания
- Слоун-сквер, Лондон, Англия, Великобритания
- Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Тауэр-Бридж-роуд, Лондон, Англия, Великобритания
- Тауэрский мост, ул. Тауэр-Бридж-Роуд, Лондон, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
- Бродвей, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Белгрейвия, Вестминстер, Большой Лондон, Великобритания