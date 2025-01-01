Меню
Цитаты из сериала Коломбо

[повторяемая фраза]
Коломбо Ах да, ещё один момент...
Коломбо О, я не пришёл, чтобы задавать больше вопросов. Я пришёл арестовать вас.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Питер Фальк
Питер Фальк
Peter Falk
