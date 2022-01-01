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Киноафиша Сериалы Коломбо Актеры и роли

Актеры сериала «Коломбо»

Актеры сериала «Коломбо» Вся информация о сериале
Питер Фальк
Питер Фальк Peter Falk
Lieutenant Columbo Патрик МакГуэн
Патрик МакГуэн Patrick McGoohan
Джон Финнегэн
Джон Финнегэн John Finnegan
Вито Скотти
Вито Скотти Vito Scotti
Фред Дрэйпер
Фред Дрэйпер Fred Draper
Майк Лэлли
Майк Лэлли Mike Lally
Брюс Кирби
Брюс Кирби Bruce Kirby
Дайян Терли Трэвис
Дайян Терли Трэвис Dianne Travis
Шера Данезе
Шера Данезе Shera Danese
Эд МакКриди
Эд МакКриди Ed McCready
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