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Коломбо
Сезоны
Коломбо (1971 - 2003), список сезонов
Columbo
12+
Год выпуска
1971
Страна
США
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
ABC
Список сезонов сериала «Коломбо»
Сезон 1 / Season 1
1971,
8 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1972,
8 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1973,
8 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
1974,
6 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
1975,
6 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
1976,
3 эпизода
Сезон 7 / Season 7
1977,
5 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
1989,
4 эпизода
Сезон 9 / Season 9
1989,
6 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
1990,
3 эпизода
Сезон 11 / Season 11
1991,
3 эпизода
Сезон 12 / Season 12
1993,
3 эпизода
Сезон 13 / Season 13
1995,
5 эпизодов
Сезон 1968
1968,
1 эпизод
Сезон 1971
1971,
6 эпизодов
Сезон 1972
1972,
6 эпизодов
Сезон 1973
1973,
8 эпизодов
Сезон 1974
1974,
7 эпизодов
Сезон 1975
1975,
6 эпизодов
Сезон 1976
1976,
5 эпизодов
Сезон 1977
1977,
2 эпизода
Сезон 1978
1978,
4 эпизода
Сезон 1989
1989,
5 эпизодов
Сезон 1990
1990,
6 эпизодов
Сезон 1991
1991,
3 эпизода
Сезон 1992
1992,
2 эпизода
Сезон 1993
1993,
1 эпизод
Сезон 1994
1994,
2 эпизода
Сезон 1995
1995,
1 эпизод
Сезон 1997
1997,
1 эпизод
Сезон 1998
1998,
1 эпизод
Сезон 2001
2001,
1 эпизод
Сезон 2003
2003,
1 эпизод
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