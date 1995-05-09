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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны
Коломбо (1971 - 2003), список сезонов Columbo 12+
Год выпуска 1971
Страна США
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Коломбо»
Коломбо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1971, 8 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1972, 8 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1973, 8 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1974, 6 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1975, 6 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1976, 3 эпизода
 
Коломбо - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1977, 5 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
1989, 4 эпизода
 
Коломбо - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
1989, 6 эпизодов
 
Коломбо - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
1990, 3 эпизода
 
Коломбо - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
1991, 3 эпизода
 
Коломбо - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
1993, 3 эпизода
 
Коломбо - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
1995, 5 эпизодов
 
Сезон 1968
1968, 1 эпизод
 
Сезон 1971
1971, 6 эпизодов
 
Сезон 1972
1972, 6 эпизодов
 
Сезон 1973
1973, 8 эпизодов
 
Сезон 1974
1974, 7 эпизодов
 
Сезон 1975
1975, 6 эпизодов
 
Сезон 1976
1976, 5 эпизодов
 
Сезон 1977
1977, 2 эпизода
 
Сезон 1978
1978, 4 эпизода
 
Сезон 1989
1989, 5 эпизодов
 
Сезон 1990
1990, 6 эпизодов
 
Сезон 1991
1991, 3 эпизода
 
Сезон 1992
1992, 2 эпизода
 
Сезон 1993
1993, 1 эпизод
 
Сезон 1994
1994, 2 эпизода
 
Сезон 1995
1995, 1 эпизод
 
Сезон 1997
1997, 1 эпизод
 
Сезон 1998
1998, 1 эпизод
 
Сезон 2001
2001, 1 эпизод
 
Сезон 2003
2003, 1 эпизод
 
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