В 1 сезоне 6 серии сериала «Центральный парк» Битси предоставляет русскому бизнесмену Дмитрию тайный зал в своем отеле для свадьбы его дочери. Пейдж собирается остановиться в отеле Битси в рамках своего расследования, и Молли увязывается за ней.
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