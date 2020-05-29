В 1 сезоне 6 серии сериала «Центральный парк» Битси предоставляет русскому бизнесмену Дмитрию тайный зал в своем отеле для свадьбы его дочери. Пейдж собирается остановиться в отеле Битси в рамках своего расследования, и Молли увязывается за ней.