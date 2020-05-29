В 1 сезоне 1 серии сериала «Центральный парк» богатая дама по имени Битси теряет в парке своего пса и обещает крупную сумму денег тому, кто его отыщет. Из-за наплыва мечтающих о вознаграждении Оуэну приходится защищать свой парк.