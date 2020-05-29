В 1 сезоне 7 серии сериала «Центральный парк», пока Оуэн проводит время с Коулом, после шахматной партии с Пейдж Молли настаивает на том, чтобы сыграть с шахматистами в парке. Битси отправляется на прием в доме своего брата.