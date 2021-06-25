Во 2 сезоне сериала «Центральный парк» Битси Бранденхэм оказывается все ближе к своей цели купить, а затем и уничтожить один из самых известных парков в мире. Оуэн продолжает присматривать за ним и за своей семьей, а Пейдж по-прежнему намеревается уличить Битси и мэра города в коррупции, хотя в этом деле ей везет далеко не всегда. Молли с трудом даются отношения с Бренданом, хотя он и очень нравится ей. Хелен хочет выяснить, попала ли она в завещание Битси. Коул намерен доказать себе и всем остальным, что он уже взрослый.