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Центральный парк 2020 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Центральный парк
Киноафиша Сериалы Центральный парк Сезоны Сезон 2

Central Park 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Центральный парк»

Во 2 сезоне сериала «Центральный парк» Битси Бранденхэм оказывается все ближе к своей цели купить, а затем и уничтожить один из самых известных парков в мире. Оуэн продолжает присматривать за ним и за своей семьей, а Пейдж по-прежнему намеревается уличить Битси и мэра города в коррупции, хотя в этом деле ей везет далеко не всегда. Молли с трудом даются отношения с Бренданом, хотя он и очень нравится ей. Хелен хочет выяснить, попала ли она в завещание Битси. Коул намерен доказать себе и всем остальным, что он уже взрослый.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Центральный парк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Темнота в Центральном парке Central Dark
Сезон 2 Серия 1
25 июня 2021
Мамин день Mother's Daze
Сезон 2 Серия 2
25 июня 2021
Мягкий Кулак ищет правосудия Fista Puffs Mets Out Justice
Сезон 2 Серия 3
25 июня 2021
Уорд возвращается в парк Of Course You Realize This Means Ward
Сезон 2 Серия 4
2 июля 2021
Близко к телу Down to the Underwire
Сезон 2 Серия 5
9 июля 2021
Тень The Shadow
Сезон 2 Серия 6
16 июля 2021
Достойное предложение A Decent Proposal
Сезон 2 Серия 7
23 июля 2021
По кирпичикам Sir Bricks-A-Lot
Сезон 2 Серия 8
30 июля 2021
И модель плывет... A Boat-ful Mind
Сезон 2 Серия 9
4 марта 2022
Пчелы в Брэндехэме Bee is for Brandeham
Сезон 2 Серия 10
4 марта 2022
Пейджиархат The PAIGE-riarchy!
Сезон 2 Серия 11
4 марта 2022
Отчий замок Castle Sweet Castle
Сезон 2 Серия 12
11 марта 2022
День с Селестой Celeste We Forget
Сезон 2 Серия 13
18 марта 2022
Баллада о Джонни Ли The Ballad of Johnnie Lee
Сезон 2 Серия 14
25 марта 2022
Нет дыма без огня Where There's Smoke
Сезон 2 Серия 15
1 апреля 2022
Зимняя встряска A Lyin' in Winter
Сезон 2 Серия 16
8 апреля 2022
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