В 1 сезоне 3 серии сериала «Центральный парк» планируется праздник в честь выходящего на пенсию садовника парка. Оуэн должен произнести речь, хотя он в этом не силен. Пейдж берет детей с собой на работу.
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