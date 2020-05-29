В 1 сезоне 10 серии сериала «Центральный парк» в одном из озер парка появляется опасная рыба, поэтому семье приходится отказаться от своих планов посетить ярмарку выпечки. Битси шокирована тем, что граждане Нью-Йорка ее не жалуют.