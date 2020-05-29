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Центральный парк 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Центральный парк
Киноафиша Сериалы Центральный парк Сезоны Сезон 1

Central Park 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Центральный парк»

В 1 сезоне сериала «Центральный парк» Битси Бранденхэм — богатая владелица отеля, названного ее именем, — намеревается купить Центральный парк, а затем застроить его высотными зданиями. Семья смотрителя парка Оуэна пытается помешать планам богатейки. Его жена Пейдж — репортер, мечтающая о грандиозном журналистском расследовании, — уверена, что Битси ведет свой бизнес нечестными способами, и берется доказать это. Тем временем их дети заняты собственными проблемами: Молли испытывает трудности в общении со сверстниками, а Коул привязывается к собаке Битси Шемпейн.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Центральный парк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode One
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2020
Роллердром Skater's Circle
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2020
Обед в шляпах Hat Luncheon
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2020
Мусорный балет Garbage Ballet
Сезон 1 Серия 4
12 июня 2020
Красочный собачий день Dog Spray Afternoon
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2020
Музыкант-конкурент Rival Busker
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2020
Прерванная жизнь белки Squirrel, Interrupted
Сезон 1 Серия 7
3 июля 2020
Горячая духовка Hot Oven
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2020
Оторваться по полной Live it Up Tonight
Сезон 1 Серия 9
17 июля 2020
Змееголовая рыба A Fish Called Snakehead
Сезон 1 Серия 10
24 июля 2020
График выхода всех сериалов
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