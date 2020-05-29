В 1 сезоне сериала «Центральный парк» Битси Бранденхэм — богатая владелица отеля, названного ее именем, — намеревается купить Центральный парк, а затем застроить его высотными зданиями. Семья смотрителя парка Оуэна пытается помешать планам богатейки. Его жена Пейдж — репортер, мечтающая о грандиозном журналистском расследовании, — уверена, что Битси ведет свой бизнес нечестными способами, и берется доказать это. Тем временем их дети заняты собственными проблемами: Молли испытывает трудности в общении со сверстниками, а Коул привязывается к собаке Битси Шемпейн.