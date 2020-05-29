В 1 сезоне 2 серии сериала «Центральный парк» Молли предлагает Коулу проникнуть в пентхаус Битси, чтобы он снова увиделся с Шемпейном. Оуэну приходится мириться с роллером Гэри после того, как в опустевшей без него части парка произошло ограбление.