В 1 сезоне 8 серии сериала «Центральный парк» семья настаивает на том, чтобы Молли пригласила Брендана на ужин. Битси нанимает собачьего психотерапевта для Шемпейна. У Оуэна возникают трудности с ужином, который он вызывался приготовить.