В 1 сезоне 5 серии сериала «Центральный парк» Битси нанимает художника граффити, чтобы тот расписал весь парк. Пейдж, уверенная в коррумпированности мэра, пытается понять, кто ему платит. Хелен позволяет Коулу провести время с Шемпейном.
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