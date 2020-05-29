В 1 сезоне 5 серии сериала «Центральный парк» Битси нанимает художника граффити, чтобы тот расписал весь парк. Пейдж, уверенная в коррумпированности мэра, пытается понять, кто ему платит. Хелен позволяет Коулу провести время с Шемпейном.