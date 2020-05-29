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Киноафиша Сериалы Центральный парк Сезоны Сезон 1 Серия 5

Центральный парк 2020 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Центральный парк»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 29 мая 2020
Роллердром
Сезон 1 / Серия 2 29 мая 2020
Обед в шляпах
Сезон 1 / Серия 3 5 июня 2020
Мусорный балет
Сезон 1 / Серия 4 12 июня 2020
Красочный собачий день
Сезон 1 / Серия 5 19 июня 2020
Музыкант-конкурент
Сезон 1 / Серия 6 26 июня 2020
Прерванная жизнь белки
Сезон 1 / Серия 7 3 июля 2020
Горячая духовка
Сезон 1 / Серия 8 10 июля 2020
Оторваться по полной
Сезон 1 / Серия 9 17 июля 2020
Змееголовая рыба
Сезон 1 / Серия 10 24 июля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Центральный парк» Битси нанимает художника граффити, чтобы тот расписал весь парк. Пейдж, уверенная в коррумпированности мэра, пытается понять, кто ему платит. Хелен позволяет Коулу провести время с Шемпейном.

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