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Телеканал Comedy Central

О телеканале

Американский кабельный развлекательный канал, ориентированный на взрослую аудиторию. В основе комедии, сериалы и художественные фильмы, огромную аудиторию собирают стендапы популярных комиков. Comedy Central известен своей сатирой и шутками на грани фола. Локализован для России, появился в эфире 1 апреля 2012 года под названием Paramount Comedy. Самым популярным шоу за все время работы стал анимационный «Южный парк». Канал принимает известных ведущих, например Джимми Киммела и его «Говорящих кукол».

Сериалы
Аквафина: Нора из Куинса
Аквафина: Нора из Куинса
комедия 2020, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Южная Сторона
Южная Сторона
комедия 2019, США
0.0
Живу с моделями
Живу с моделями
комедия 2015, США
7.0
Ки и Пил
Ки и Пил
комедия 2012, США
7.0
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Бриклберри
Бриклберри
комедия, анимация 2012, США
7.0
Футурама
Футурама
комедия, приключения, фантастика 1999, США
9.0
Южный Парк
Южный Парк
комедия 1997, США
7.0
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Все сериалы
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