Телеканал Comedy Central

Американский кабельный развлекательный канал, ориентированный на взрослую аудиторию. В основе комедии, сериалы и художественные фильмы, огромную аудиторию собирают стендапы популярных комиков. Comedy Central известен своей сатирой и шутками на грани фола. Локализован для России, появился в эфире 1 апреля 2012 года под названием Paramount Comedy. Самым популярным шоу за все время работы стал анимационный «Южный парк». Канал принимает известных ведущих, например Джимми Киммела и его «Говорящих кукол».