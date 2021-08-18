Во 2 сезоне сериала «Аквафина: Нора из Куинса» амбициозная героиня продолжает смотреть с надеждой в свое будущее, она также занимается стажировкой нового сотрудника CBD. Тем временем ее любимая бабушка отправляется ко врачу и получает диагноз «совершенно здорова», что неожиданно становится причиной конфликта. По ходу развития событий Нора отправляется на МРТ, которое после непродолжительного землетрясения отправляет ее в прошлое, в начало нулевых годов. Главная героиня старается найти более молодую версию себя, надеясь предупредить ее о грядущих проблемах.