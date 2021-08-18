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Аквафина: Нора из Куинса 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Аквафина: Нора из Куинса
Киноафиша Сериалы Аквафина: Нора из Куинса Сезоны Сезон 2

Awkwafina Is Nora from Queens 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Аквафина: Нора из Куинса»

Во 2 сезоне сериала «Аквафина: Нора из Куинса» амбициозная героиня продолжает смотреть с надеждой в свое будущее, она также занимается стажировкой нового сотрудника CBD. Тем временем ее любимая бабушка отправляется ко врачу и получает диагноз «совершенно здорова», что неожиданно становится причиной конфликта. По ходу развития событий Нора отправляется на МРТ, которое после непродолжительного землетрясения отправляет ее в прошлое, в начало нулевых годов. Главная героиня старается найти более молодую версию себя, надеясь предупредить ее о грядущих проблемах.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Аквафина: Нора из Куинса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Не слишком стар Never Too Old
Сезон 2 Серия 1
18 августа 2021
Стой! Время Норы Stop! Nora Time
Сезон 2 Серия 2
18 августа 2021
Ангелы Чарли Charlie's Angels
Сезон 2 Серия 3
25 августа 2021
Эдмунд вернулся Edmund's Back
Сезон 2 Серия 4
1 сентября 2021
Не связывайтесь с бабулями Don't F**k With Grandmas
Сезон 2 Серия 5
8 сентября 2021
Нора знакомится с брендой Nora Meets Brenda
Сезон 2 Серия 6
15 сентября 2021
Рассказы о затмении Tales From the Blackout
Сезон 2 Серия 7
22 сентября 2021
Теневая игра Shadow Acting
Сезон 2 Серия 8
29 сентября 2021
Простая жизнь The Simple Life
Сезон 2 Серия 9
6 октября 2021
Дом Home
Сезон 2 Серия 10
13 октября 2021
График выхода всех сериалов
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