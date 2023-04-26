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Аквафина: Нора из Куинса 2020 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Аквафина: Нора из Куинса
Киноафиша Сериалы Аквафина: Нора из Куинса Сезоны Сезон 3

Awkwafina Is Nora from Queens 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Аквафина: Нора из Куинса»

В 3-м сезоне сериала «Аквафина: Нора из Куинса» Нора и Мелани воссоединяются со школьной подругой и понимают, насколько сильно они изменились и повзрослели за последние несколько лет. Бабушка также встречается лицом к лицу с человеком из своего прошлого. Пытаясь поддержать Эдмунда на прослушивании, Нора случайно сама проходит кастинг и становится актрисой. Девушка не готова к таким разительным переменам. Кроме того, она подозревает, что Маргарет вернулась к своим мошенническим привычкам. Когда машина Норы ломается в Нью-Мехико, она решает бросить все и остаться в этом милом городке. Но весточка из дома заставляет ее передумать.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Аквафина: Нора из Куинса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кошмары Nightmares
Сезон 3 Серия 1
26 апреля 2023
Слишком жарко, чтобы выжить Too Hot to Survive
Сезон 3 Серия 2
3 мая 2023
Любовь и порядок Love & Order
Сезон 3 Серия 3
10 мая 2023
Все будет хорошо þetta reddast
Сезон 3 Серия 4
17 мая 2023
Плохая бабушка Bad Grandma
Сезон 3 Серия 5
24 мая 2023
Автомобиль выловлен Car Fished
Сезон 3 Серия 6
31 мая 2023
Аквафина и Тереза Сяо Awkwafina & Teresa Hsiao
Сезон 3 Серия 7
7 июня 2023
График выхода всех сериалов
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