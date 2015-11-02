В 7 сезоне 38 серии сериала «Время приключений», вырвавшись из подземелья, герои начинают спасаться от Сьюзен, чей чип управления оказался активирован. Программа заставляет ее атаковать Финна. Любое оружие против нее бесполезно.
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