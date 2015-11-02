В 7 сезоне 6 серии сериала «Время приключений» Марселин испытывает страдания из-за бессмертия. Она обращается к своей подруге Бубльгум с серьезным разговором: провести процедуру превращения ее в человека. Вампирша хочет наконец-то повзрослеть.
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