В 7 сезоне 2 серии сериала «Время приключений» Марселин совсем отстала от жизни и новости приходят к ней с большим запозданием. Она решает навестить Принцессу Бубльгум и застает ее в опасной ситуации. Вампирша без раздумий бросается на помощь.