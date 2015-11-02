В 7 сезоне 5 серии сериала «Время приключений» БиМО согласился поменяться местами с Футболом. Та обещает вернуть ему тело через сутки. После ритуала девушка отправляется на улицу, и ей так нравится новый мир, что она решает остаться в нем.
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