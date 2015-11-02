В 7 сезоне 19 серии сериала «Время приключений» сообщение от службы оповещения предупреждает о надвигающемся урагане. Финн предлагает построить сладкий подземный бункер и раздает друзьям команды. Джейк отказывается принимать участие в общем деле.
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