В 7 сезоне 32 серии сериала «Время приключений» Обычный чел пытается связаться со своими родственниками из космоса, но его обманывает старый прислужник: он решает отомстить за годы унижений. Джейк и Финн должны помочь бывшему противнику.
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail