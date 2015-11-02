В 7 сезоне 3 серии сериала «Время приключений» прошло уже много времени, но Вишневая Крем-Содовая переживает о смерти своего мужа — Капитана Газировки. Чтобы избавиться от кошмаров, ее новый супруг предлагает похоронить останки. Так она и поступает…
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