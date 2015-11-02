В 7 сезоне 7 серии сериала «Время приключений» Марселин рассказывает матери о странных снах о будущем. Она вспоминает о своей жизни с Саймоном, который еще не превратился в Снежного Короля, и времени, когда она была охотницей на демонов.
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