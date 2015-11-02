В 7 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» Мятный лакей пишет историю войны с Королем Вампиров. Вернувшая силы Марселин готовится дать последний бой. Финн и Джейк одобряют ее план битвы, но противник оказывается чересчур силен даже для команды.
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