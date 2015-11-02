В 7 сезоне 22 серии сериала «Время приключений» Призмо призывает героев на помощь в свой мир. У него серьезные проблемы: в реальности, где магии не существует, Снежный Финн сходит с ума. Нужно отправиться в другой мир и остановить двойника.
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