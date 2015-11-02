В 7 сезоне 36 серии сериала «Время приключений» Джейк отправляется в путешествие на яхте. Он предлагает дочери присоединиться к игре в «Карточные войны» – священнейшую игру древности. Турнир проходит на буровой платформе вдалеке от берега…
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