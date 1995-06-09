События криминального сериала «Спрут» разворачиваются на острове Сицилия, где убивают начальника отделения уголовного розыска Маринео. В этом преступлении обвиняют местную мафиозную «семью». В тот же день происходит еще одна гибель: маркиза Печчи Шалойя сводит счеты с жизнью. Опытный комиссар Коррадо Каттани прибывает на остров, чтобы заменить на посту покойного коллегу. В ходе расследования он встречает юную наркоманку Титти, которая оказывается родственницей покойной маркизы, и влюбляется в нее.