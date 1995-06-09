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Киноафиша Сериалы Спрут

Спрут (1984 - 2001)

La piovra 18+
Год выпуска 1984
Страна Италия
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Rai 1
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут

О чем сериал

События криминального сериала «Спрут» разворачиваются на острове Сицилия, где убивают начальника отделения уголовного розыска Маринео. В этом преступлении обвиняют местную мафиозную «семью». В тот же день происходит еще одна гибель: маркиза Печчи Шалойя сводит счеты с жизнью. Опытный комиссар Коррадо Каттани прибывает на остров, чтобы заменить на посту покойного коллегу. В ходе расследования он встречает юную наркоманку Титти, которая оказывается родственницей покойной маркизы, и влюбляется в нее.

В ролях
В ролях
Флоринда Болкан
Флоринда Болкан
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Жак Дакмин
Анджело Инфанти
Миммо Миньеми
Миммо Миньеми
Барбара Де Росси
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Спрут - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1984, 6 эпизодов
 
Спрут - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1986, 6 эпизодов
 
Спрут - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1987, 7 эпизодов
 
Спрут - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1989, 6 эпизодов
 
Спрут - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1990, 5 эпизодов
 
Спрут - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1992, 6 эпизодов
 
Спрут - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1995, 6 эпизодов
 
Спрут - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
1999, 2 эпизода
 
Спрут - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
1999, 2 эпизода
 
Спрут - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2001, 2 эпизода
 
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