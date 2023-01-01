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Постер к 2-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 2

Спрут, 2 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 января 1986
Год выпуска 1986
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Спрут»

Во 2-м сезоне сериала «Спрут» дочь комиссара Каттани страдает психическими проблемами после ее похищения мафией. Коррадо пытается обеспечить ей должные условия для выздоровления. Однако на его пороге внезапно оказываются коллеги-полицейские из главного управления уголовного розыска: Каттани попадает в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Помощь приходит с самой неожиданной стороны. Выясняется, что после былых приключений у него появились влиятельные друзья среди сицилийской мафии. Прямиком из-за решетки он оказывается в эпицентре культурной жизни Италии, где у него появляется возможность добраться до самых именитых и богатых преступников.

Список серий 2-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 января 1986
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 января 1986
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 января 1986
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
20 января 1986
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
26 января 1986
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
27 января 1986
График выхода всех сериалов
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