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Постер к 10-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 10

Спрут, 10 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 10 января 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 10-й сезон сериала «Спрут»

В 10-м сезоне сериала «Спрут» сюжет вновь возвращается в современность. Престарелый и одинокий Тано Каридди возвращается из своего добровольного изгнания в родную Италию. Он надеется, что прежние счета закрыты и о его былых «подвигах» уже никто не помнит. Но на Сицилии по-прежнему живет бывшая судья Сильвия Конти, у которой есть не один зуб на этого человека. Сильвия выслеживает Тано для окончательного расчета. Теперь силы наконец равны, однако у обоих соперников есть свои уловки и козыри в рукаве. Женщина пользуется старыми полицейскими связями, а бывшему мафиози приходится связаться с прежними «коллегами».

Список серий 10-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 10 Серия 1
10 января 2001
Серия 2 Episode 2
Сезон 10 Серия 2
17 января 2001
График выхода всех сериалов
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