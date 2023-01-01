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Постер к 1-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 1

Спрут, 1 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 1984
Год выпуска 1984
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спрут»

В 1-м сезоне сериала «Спрут» комиссар Коррадо Каттани прибывает на остров Сицилия, известный на весь мир своими мафиозными разборками. Он должен возглавить местное отделение уголовного розыска вместо недавно почившего коллеги. Комиссара Маринео кто-то жестоко убил, и все улики и логические доводы указывают на главу самой крупной преступной группировки острова. Но есть еще одна любопытная деталь: едва узнав о кончине детектива, уважаемая и богатая маркиза Печчи Шалойя покончила с собой. У нее осталась непутевая наследница – наркоманка Титти. В ходе расследования Каттани допрашивает девушку, между ними пробегает искра.

Список серий 1-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 1984
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 1984
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 1984
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 1984
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 1984
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 1984
График выхода всех сериалов
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