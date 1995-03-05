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Постер к 7-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 7

Спрут, 7 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 5 марта 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Спрут»

В 7-м сезоне сериала «Спрут» с судьей Сильвией Конти связывается тайный информатор, который уверяет, что у него есть важная информация о мафии. Он настаивает на личной встрече тет-а-тет, но Давид настаивает на том, чтобы пойти вместе с женщиной. Тем временем Нуццо жаждет мести после убийства своего племянника Нино. Здоровье Арагонеса продолжает ухудшаться, и он раскрывает некоторые старые тайны, чтобы не забирать их с собой в могилу. Бреда и его команда обнаруживают человеческие останки в заброшенном убежище преступников. Сильвия теряет авторитет в безуспешных попытках выдвинуть обвинения против Camastra Group.

Список серий 7-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 7 Серия 1
5 марта 1995
Серия 2 Episode 2
Сезон 7 Серия 2
6 марта 1995
Серия 3 Episode 3
Сезон 7 Серия 3
12 марта 1995
Серия 4 Episode 4
Сезон 7 Серия 4
13 марта 1995
Серия 5 Episode 5
Сезон 7 Серия 5
19 марта 1995
Серия 6 Episode 6
Сезон 7 Серия 6
20 марта 1995
График выхода всех сериалов
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