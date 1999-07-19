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Постер к 8-му сезону сериала Спрут
Киноафиша Сериалы Спрут Сезоны Сезон 8

Спрут, 8 сезон

La piovra 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 19 июля 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 8-й сезон сериала «Спрут»

В 8-м сезоне сериала «Спрут» зрители узнают предысторию мафиози Тано Каридди. События разворачиваются на острове Сицилия в 1950-е годы. Крупный землевладелец Франческо Альтамура верит, что он сможет заключить взаимовыгодную сделку с мафией. Но ему невдомек, что его владения просто нужны безжалостному дону Пьетро для достижения его личных амбициозных преступных целей. Переговоры завершаются полным провалом Альтамуры, в то время как Пьетро добивается абсолютной власти на Сицилии. Чтобы продолжить свое дело, «крестный отец» берет на воспитание маленького мальчика по имени Тано и воспитывает его как родного сына.

Список серий 8-го сезона сериала «Спрут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 8 Серия 1
19 июля 1999
Серия 2 Episode 2
Сезон 8 Серия 2
21 июля 1999
График выхода всех сериалов
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