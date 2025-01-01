Меню
Цитаты из сериала Спрут

Комтесса Рафаэлла Печчи Скалоя Мне так страшно умирать... Это всегда так... неожиданно.
Комиссар Коррадо Каттани Где твой Бог теперь? Разве он не видит этого? Как он может позволять этому происходить?
Брат Бернардо Кто ты, чтобы судить Бога?
Tano Carridi Ты собираешься сделать что-то действительно глупое.
Andrea Linori [направляя пистолет на Тано] Может быть. Но, понимаешь... мысль о том, что ты все еще сможешь ходить по этому миру... говорить... сливаться с другими людьми... невыносима. Твое место не здесь. Оно в Аду.
Tano Carridi Нет ада, кроме этого мира.
Комиссар Коррадо Каттани Я одинокий человек, стоящий посреди огромного кладбища.
Davide Faeti [К Коррадо, о тех, кто когда-нибудь придет его убить] Ты должен мне пообещать. Когда они придут за тобой... не беги.
Tano Carridi Ты меня любишь? Ты правда любишь *меня*?
Esther Rasi Да, люблю. Я правда люблю *тебя*.
Tano Carridi Почему?
Esther Rasi Потому что ты хороший человек.
Tano Carridi Нет, я не такой. Я не могу позволить себе быть хорошим человеком.
Silvia Conti Тано очень силен. Только двое смогли его одолеть.
Commissario Davide Licata Кто они?
Silvia Conti 20-летняя девушка, в которую он влюбился... И другой мужчина, совершенно не похожий на него. Человек без особых амбиций, который никогда не шел на компромиссы.
Комиссар Давиде Ликата Ты никогда не плачь и не бойся?
Сильвия Конти Однажды, на заднем дворе, перед многими людьми, я выплакала все свои слёзы.
Эсфер Рази У тебя много секретов?
Тано Карриди Да, есть, но они касаются моей работы.
Эсфер Рази Да, я это знаю, но я имею в виду секреты из личной жизни. Женщины. Любовницы...
Тано Карриди Мне не нравятся любовницы. У меня есть жена.
Тано Карриди [после того, как Коррадо вошёл в свой дом без разрешения, чтобы увидеть Грету, и находит девушку, лежащую на полу среди игрушек] Что ты ожидал найти? Пытки?
Esther Rasi [к Коррадо] Все мужчины хотят меня... кроме тебя.
Сильвия Конти [после того, как она увидела, что Коррадо немного грубит Эстер] Ты не имел права так обращаться с этой девушкой.
Комиссар Коррадо Каттани Она собирается выйти замуж за Тано Карриди. Для меня этого достаточно.
Сильвия Конти [она видит, что у Коррадо чемодан собран в его комнате] Ты куда-то собираешься?
Комиссар Коррадо Каттани Нет, это чтобы напомнить мне, что я просто... проезжаю мимо.
Треви [Треви и Коррадо пытаются разобраться с делом Тиндарии, составляя 'карту', и Коррадо упоминает убийство Фролы] Нет, меня это не интересует. Это преступление на почве страсти, это о чувствах. Это не важно.
Комиссар Коррадо Каттани Как это?
Треви Мы здесь обсуждаем бизнес. Подумай об этом. Что управляет бизнесом, деньги или чувства?
Комиссар Коррадо Каттани [пауза и улыбка] Деньги.
Треви Ну так давай поговорим о деньгах.
Комиссар Коррадо Каттани [после того, как Сильвия стала жертвой изнасилования мафиози] Не закрывайся, скажи мне, что ты чувствуешь. Я хочу знать, что ты чувствуешь. Я хочу почувствовать ту же боль, что и ты.
Сильвия Конти [без эмоций] Я чувствую... ничего.
Комиссар Коррадо Каттани Я понимаю, почему люди могут бояться, когда угрожают их семьям. У них есть близкие, которых они любят, к ним легко можно найти подход. Вот почему я уже ничего не боюсь. У меня больше нечего терять.
Ernesto Conti [о Коррадо] Чего у него есть, а у меня нет?
Silvia Conti Ничего особенного. На самом деле, он гораздо хуже тебя. Он менее рационален, менее расчетлив, менее спокоен...
Ernesto Conti Ну, значит, он очень обаятельный.
Эсфирь Рази [копая в саду] Ты не хочешь мне помочь?
Тано Карриди Нет, не думаю. Я не собираюсь пачкать руки без крайней необходимости.
Тано Карриди [о смерти Эстер] Я должен был это сделать. Она собиралась уйти от меня... как и все остальные.
Антонио Эспиноса Что с тобой? Скажи что-нибудь!
Тано Карриди Я сжигаю все, что у меня есть. Тебе следует сделать то же самое.
[безучастно]
Тано Карриди Огонь — это прекрасно.
Antonio Espinosa Ваше время вышло, мистер Катанни. Во всех возможных смыслах этого выражения.
Судья Сильвия Конти Скажи мне, Грета, что тебе не нравится в Танно Карриди?
Грета Антилари Мне не нравится...
[колеблется]
Грета Антилари его улыбка. Он никогда не улыбается.
Tano Carridi Не против, если я не буду жать руки? Последнее время стараюсь избегать прикосновений. Я это узнал в психбольнице. Там люди всё время друг друга трогают. Может, хотят проверить, действительно ли они существуют.
Tano Carridi Звучит как невозможная задача. Что становится ещё одной причиной для меня её принять.
Комиссар Коррадо Каттани [на свадьбе в полицейском отделении на Сицилии] Спасибо, спасибо. Но я не силен в речах. Что же мне сказать? Я счастлив. Да, я счастлив в этом браке, отпразднованном в этих стенах, где мы живем, на радость и на беду, но мы живем. Мы также должны жить за тех, кого мы когда-то любили и кто уже не с нами. Давайте жить, осуждая то, что неправильно, борясь с теми, кто не говорит. Но мы говорим. Важно говорить, даже если никто не слушает, потому что всегда есть кто-то. За пределами этого окопа есть люди. Мы не видим их, но они существуют. Снаружи... говорят, что простые люди имеют лишь мелкие желания, но это не так. У них есть великие и прекрасные желания, но они никогда не могут их осуществить, и поэтому, часто, они держат их при себе. Ночью они возвращаются с работы, садятся перед телевизором и пугаются от великих коррупций, великих скандалов, великих криминальных сил, которые очень часто укореняются от Правосудия. Я знаю, что такое страдать, потому что всё это случилось со мной. На дороге, которая привела меня сюда, я встретил финансовую империю, построенную на крови, политика, который продавал нашу страну, торговлю оружием с миллионом смертей, и также Мафию. Этот род рака, который расползается по стране, и откуда он - мы не знаем, который соединяет власть, преступление, деньги, ложь. Я знаю, что такое страдать. Мы чувствуем себя одинокими, брошенными. Но мы не одни. Мы здесь! И каждый из вас, как и многие другие, вносит свой вклад. Конечно, иногда... иногда нам страшно, потому что мы не герои, мы обычные люди, как все, со своими желаниями, неуверенностью, мечтами, своими крестами. Вы знаете, я потерял всё. Всё, что у меня теперь есть - это вы. Эта великая семья, которая выбрала жить здесь. И вы двое, Микеле и Lucia. Я надеюсь от всего сердца, что вы скоро выйдете, через ту дверь, без страха, и пойдете по улице, смешиваясь с людьми, пойдете в бар, к морю, обнимайтесь на пляже. И я также желаю, чтобы у вас были дети, чтобы вы видели, как они растут рядом с вами, счастливыми, чтобы вы видели, как они растут так... как я не смог. Возможно, они не должны вырасти так, как Микеле, который должен иметь всё на заказ. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы жить как вы, нужно мужество. Много мужества, чтобы жить как все вы.
Esther Rasi Скажи, что ты меня любишь.
Commissario Corrado Cattani Нет.
Esther Rasi Почему нет? Это просто игра. Я говорю это всё время, даже если это не так.
Commissario Corrado Cattani Я не люблю.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Барбара Де Росси
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Никола Ди Пинто
Ремо Джироне
Жан-Люк Бидо
Симона Каваллари
Патриция Милларде
Витторио Меццоджорно
Альберто Джиминьяни
Франсуа Марторе
Бруно Кремер
