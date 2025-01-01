Tano CarridiТы собираешься сделать что-то действительно глупое.
Andrea Linori[направляя пистолет на Тано] Может быть. Но, понимаешь... мысль о том, что ты все еще сможешь ходить по этому миру... говорить... сливаться с другими людьми... невыносима. Твое место не здесь. Оно в Аду.
Треви[Треви и Коррадо пытаются разобраться с делом Тиндарии, составляя 'карту', и Коррадо упоминает убийство Фролы] Нет, меня это не интересует. Это преступление на почве страсти, это о чувствах. Это не важно.
Комиссар Коррадо Каттани[после того, как Сильвия стала жертвой изнасилования мафиози] Не закрывайся, скажи мне, что ты чувствуешь. Я хочу знать, что ты чувствуешь. Я хочу почувствовать ту же боль, что и ты.
Сильвия Конти[без эмоций] Я чувствую... ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Комиссар Коррадо КаттаниЯ понимаю, почему люди могут бояться, когда угрожают их семьям. У них есть близкие, которых они любят, к ним легко можно найти подход. Вот почему я уже ничего не боюсь. У меня больше нечего терять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ernesto Conti[о Коррадо] Чего у него есть, а у меня нет?
Silvia ContiНичего особенного. На самом деле, он гораздо хуже тебя. Он менее рационален, менее расчетлив, менее спокоен...
Antonio EspinosaВаше время вышло, мистер Катанни. Во всех возможных смыслах этого выражения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Судья Сильвия КонтиСкажи мне, Грета, что тебе не нравится в Танно Карриди?
Грета АнтилариМне не нравится...
[колеблется]
Грета Антилариего улыбка. Он никогда не улыбается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tano CarridiНе против, если я не буду жать руки? Последнее время стараюсь избегать прикосновений. Я это узнал в психбольнице. Там люди всё время друг друга трогают. Может, хотят проверить, действительно ли они существуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tano CarridiЗвучит как невозможная задача. Что становится ещё одной причиной для меня её принять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Комиссар Коррадо Каттани[на свадьбе в полицейском отделении на Сицилии] Спасибо, спасибо. Но я не силен в речах. Что же мне сказать? Я счастлив. Да, я счастлив в этом браке, отпразднованном в этих стенах, где мы живем, на радость и на беду, но мы живем. Мы также должны жить за тех, кого мы когда-то любили и кто уже не с нами. Давайте жить, осуждая то, что неправильно, борясь с теми, кто не говорит. Но мы говорим. Важно говорить, даже если никто не слушает, потому что всегда есть кто-то. За пределами этого окопа есть люди. Мы не видим их, но они существуют. Снаружи... говорят, что простые люди имеют лишь мелкие желания, но это не так. У них есть великие и прекрасные желания, но они никогда не могут их осуществить, и поэтому, часто, они держат их при себе. Ночью они возвращаются с работы, садятся перед телевизором и пугаются от великих коррупций, великих скандалов, великих криминальных сил, которые очень часто укореняются от Правосудия. Я знаю, что такое страдать, потому что всё это случилось со мной. На дороге, которая привела меня сюда, я встретил финансовую империю, построенную на крови, политика, который продавал нашу страну, торговлю оружием с миллионом смертей, и также Мафию. Этот род рака, который расползается по стране, и откуда он - мы не знаем, который соединяет власть, преступление, деньги, ложь. Я знаю, что такое страдать. Мы чувствуем себя одинокими, брошенными. Но мы не одни. Мы здесь! И каждый из вас, как и многие другие, вносит свой вклад. Конечно, иногда... иногда нам страшно, потому что мы не герои, мы обычные люди, как все, со своими желаниями, неуверенностью, мечтами, своими крестами. Вы знаете, я потерял всё. Всё, что у меня теперь есть - это вы. Эта великая семья, которая выбрала жить здесь. И вы двое, Микеле и Lucia. Я надеюсь от всего сердца, что вы скоро выйдете, через ту дверь, без страха, и пойдете по улице, смешиваясь с людьми, пойдете в бар, к морю, обнимайтесь на пляже. И я также желаю, чтобы у вас были дети, чтобы вы видели, как они растут рядом с вами, счастливыми, чтобы вы видели, как они растут так... как я не смог. Возможно, они не должны вырасти так, как Микеле, который должен иметь всё на заказ. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы жить как вы, нужно мужество. Много мужества, чтобы жить как все вы.