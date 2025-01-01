[на свадьбе в полицейском отделении на Сицилии] Спасибо, спасибо. Но я не силен в речах. Что же мне сказать? Я счастлив. Да, я счастлив в этом браке, отпразднованном в этих стенах, где мы живем, на радость и на беду, но мы живем. Мы также должны жить за тех, кого мы когда-то любили и кто уже не с нами. Давайте жить, осуждая то, что неправильно, борясь с теми, кто не говорит. Но мы говорим. Важно говорить, даже если никто не слушает, потому что всегда есть кто-то. За пределами этого окопа есть люди. Мы не видим их, но они существуют. Снаружи... говорят, что простые люди имеют лишь мелкие желания, но это не так. У них есть великие и прекрасные желания, но они никогда не могут их осуществить, и поэтому, часто, они держат их при себе. Ночью они возвращаются с работы, садятся перед телевизором и пугаются от великих коррупций, великих скандалов, великих криминальных сил, которые очень часто укореняются от Правосудия. Я знаю, что такое страдать, потому что всё это случилось со мной. На дороге, которая привела меня сюда, я встретил финансовую империю, построенную на крови, политика, который продавал нашу страну, торговлю оружием с миллионом смертей, и также Мафию. Этот род рака, который расползается по стране, и откуда он - мы не знаем, который соединяет власть, преступление, деньги, ложь. Я знаю, что такое страдать. Мы чувствуем себя одинокими, брошенными. Но мы не одни. Мы здесь! И каждый из вас, как и многие другие, вносит свой вклад. Конечно, иногда... иногда нам страшно, потому что мы не герои, мы обычные люди, как все, со своими желаниями, неуверенностью, мечтами, своими крестами. Вы знаете, я потерял всё. Всё, что у меня теперь есть - это вы. Эта великая семья, которая выбрала жить здесь. И вы двое, Микеле и Lucia. Я надеюсь от всего сердца, что вы скоро выйдете, через ту дверь, без страха, и пойдете по улице, смешиваясь с людьми, пойдете в бар, к морю, обнимайтесь на пляже. И я также желаю, чтобы у вас были дети, чтобы вы видели, как они растут рядом с вами, счастливыми, чтобы вы видели, как они растут так... как я не смог. Возможно, они не должны вырасти так, как Микеле, который должен иметь всё на заказ. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы жить как вы, нужно мужество. Много мужества, чтобы жить как все вы.